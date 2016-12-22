Жители Арсеньева вышли на митинг с требованием наказать виновников резонансного преступления

Жители Арсеньева просят призвать к ответственности за нападение на женщину подростка с битой и его двух подруг, которые наблюдали за жестоким преступлением. 22 декабря на центральной площади города они собрались стихийно, чтобы обсудить между собой эту несправедливость.

Громкое преступление с участием подростка,который битой забил до полусмерти женщину в городском парке «Восток», всколыхнуло общественность. Подозреваемый сейчас находится в следственном изоляторе, а две девушки, которые, по словам свидетелей, стояли рядом, спокойно продолжают жить , ходить в школу. В Интернете кто-то бросил клич, надо обсудить между собой эту на его взгляд несправедливость. Светлане это объявление пришло по Ватсапу.

Светлана Корогвик, жительница города: «Я считаю, девочки должны понести наказание. Они почувствуют свою безнаказанность, свою власть в таком роде».

Никаких официальных версий случившегося нет. Город полнится слухами. Отсюда и желание горожан узнать правду, а главное они боятся теперь выходить вечером на улицу и выпускать своих детей, так как до конца ничего не ясно.

Яна Исакова, жительница города: «Почему я думаю, что виноваты девочки? Потому, что они общаются в одной компании. Они стояли, они смотрели. Как свидетели могли стоять и смотреть, когда человеку мозг разбивают. Это слухи, но говорят, биту девочка покупала. Ну разве может свидетельница купить биту, и предложить мальчику пойти в парк поиграть. Это глупость».

Всего на эту встречу пришло не больше сотни жителей города. Скопление людей привлекло внимание полицейских. Они обеспечили безопасность стихийного собрания и вежливо предложили жителям в другой раз если и проводить массовое мероприятие, то с соблюдением законодательства.

Как сообщили "Вестям Приморье" в СУ СК по Приморскому краю, сейчас следственный комитет выясняет роль девушек в уголовном деле. Школьницам присвоен статус свидетелей. Юноше предъявили обвинение по статье «Разбой». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. — Нападавший и его приятельницы из благополучных семей, отличались примерным поведением и раньше не были замечены в нарушениях или неадекватном, агрессивном поведении, — уточнили в Следственном комитете.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]