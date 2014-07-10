Холдинг «Гидрострой» может выкупить бизнес семьи губернатора Сахалина в Приморье

На российском рынке рыбодобычи готовится крупнейшая за последние годы сделка,сообщает сайт издания "Коммерсантъ". Компания "Гидрострой", связанная с сенатором Александром Верховским, собирается купить Преображенскую базу тралового флота. Предприятие находится в Приморье и контролируется, как считают участники рынка, семьей губернатора Сахалинской области. Приобретение, стоимость которого может достигать $430 млн, позволит "Гидрострою" стать крупнейшим добытчиком минтая в стране.

Об интересе сахалинского АО "Гидрострой" к ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ), базирующего в Приморье, рассказали два источника "Ъ" в рыбной отрасли. По словам одного из них, принципиальная договоренность о покупке уже достигнута, сейчас идет оформление сделки, объявить о которой стороны намерены в январе 2017 года.

Помощник гендиректора "Гидростроя" Людмила Шапка подтвердила: представители компании недавно были в Приморском крае и знакомились с предприятием. При этом какая-либо определенность в отношении сделки сейчас отсутствует, утверждает госпожа Шапка.

В ПБТФ не ответили на запрос "Ъ". ПБТФ, по собственным данным, владеет десятью судами различных типов, судоремонтным комплексом, рыбокомбинатом производственной мощностью более 90 тыс. банок в сутки и участком марикультуры площадью 16 га для выращивания мидий, гребешка и морских водорослей. Ежегодно компания добывает около 120 тыс. тонн рыбы, в том числе 100 тыс. тонн минтая, подсчитал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр Фомин.

Основными собственниками ПБТФ прямо или косвенно являются Ирина Герасименко и Ольга Кравченко (данные ЕГРЮЛ), которые, по данным собеседников "Ъ", являются соответственно супругой и сестрой нынешнего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Выручка ПБТФ в 2015 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Холдинг "Гидрострой" ежегодно добывает 150 тыс. тонн рыбы, в том числе около 100 тыс. тонн минтая. Это около четверти вылова всей Сахалинской области. Флот включает около 40 судов. В холдинг также входят четыре перерабатывающих комплекса мощностью 1,3 тыс. тонн рыбы в сутки, три собственных и два арендованных завода по воспроизводству лососей и два рыбных питомника. Выручка АО в 2015 году составила 4,2 млрд руб., чистый убыток — 153,08 млн руб., бенефициаром холдинга считается сенатор от Сахалинской области Александр Верховский.

"Гидрострой" покупает ПБТФ за $430 млн (26,5 млрд руб. по текущему курсу ЦБ), осведомлен собеседник "Ъ", знакомый со сделкой. Продажа компании вызвана желанием собственников выйти из бизнеса, утверждает он. Господин Фомин считает, что у ПБТФ хорошее состояние флота и выгодное расположение рыбопромысловых участков, которые позволяют вести добычу несколько месяцев. Приобретение ПБТФ позволит "Гидрострою" ежегодно добывать примерно 250 тыс. тонн рыбы, в том числе около 200 тыс. тонн минтая. Это ставит холдинг на первое-второе место среди крупнейших добытчиков минтая в стране наряду с Русской рыбопромышленной компанией (РРПК, принадлежит брату губернатора Подмосковья Андрею Воробьеву Максиму Воробьеву и Глебу Франку), говорит Александр Фомин. РРПК в прошлом году добыла 232,9 тыс. тонн рыбы. Сделка "Гидростроя" и ПБТФ может стать крупнейшей в отрасли за последние годы, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов.

Последние сделки в отрасли такого масштаба прошли в 2013 году, когда РРПК приобрела дальневосточные рыбодобывающие компании "Турниф" и "Интрарос" примерно за $350 млн, а также "Совгаваньрыбу" и "Востокрыбпром" за $190 млн. "Для "Гидростроя", активно работающего на Курилах, это логичный шаг развития и консолидации, особенно на фоне новостей о возможной совместной хозяйственной деятельности там России и Японии",— рассуждает глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Несмотря на высокую маржинальность бизнеса, спрос на рыбную продукцию на внутреннем рынке продолжает падать, а вопрос с логистикой с Дальнего Востока до сих пор не решен, предупреждает господин Аронов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]