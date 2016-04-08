Владивостокцы в метель помогали друг другу на дорогах

Природный катаклизм и вызванный им дорожный коллапс объединили и выявили лучшие качества в жителях Владивостока, такие как готовность прийти на выручку близкому. Соцсети пестрят подобными примерами,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В".

Так, @dpscontrol_official транслирует сообщение о девушке, которая, проезжая мимо автобусных остановок, предлагает замерзшим пассажирам бесплатно подвезти до Второй речки. «Если все так будут относиться к людям, то это будет замечательно.. и не будет драк..», «читаешь такие сообщения и так классно становится», «умница, огромное ей спасибо», - комментируют пользователи.

Соцсети также покорил отважный «сафарь», вытянувший большегруз с сорокафутовым контейнером. Видео об этом разместил, в частности, @dpskontrol_125rus, также другое видеосвидетельство этой же ситуации распространяется и в Фэйсбуке. На кадрах отчаянный водитель на «Сафари» изо всех сил тянет по гололеду крупногабаритный грузовик, отчаянно гальмуя. По свидетельству очевидцев, операция увенчалась успехом. Видео снято на проспекте 100-летия Владивостока. «Это этот же ТАНК, который на Луговой грузовик с сорокафунтовым контейнером на Баляйку тянул?!», «В рай без очереди», «Мишаня красава», «Вот нереальный человек. Уважение только и поклон!» - восхищаются многочисленные комментаторы.

На @dpscontrol_official также поместили фото припаркованного автомобиля с работающими дворниками и тревожным комментарием: «стоит с 7 утра заведённый, дворники работают на полную скорость, уже отлетят, может потерял кто». Пользователи беспокоились: «а может кому поплохело, и никто не посмотрит», «заглядывали ли в салон?» и так далее. Находились и те, кто действительно подъезжали к машине и заглядывал внутрь. В итоге сам водитель в комментариях всех успокоил: «все норм это я спал».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]