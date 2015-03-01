Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:52
1 3

На севере Приморья рыболовецкое судно выбросило на мель

На севере Приморья рыболовецкое судно выбросило на мель

Специалисты МЧС эвакуировали восьмерых рыбаков с рыболовецкого судна, севшего на мель у мыса Сосунова в бухте Светлая в Японском море. Угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет, сообщили сегодня в пресс-службе Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС. В ведомстве отметили, что судно с рыбаками село на мель 22 декабря в 22:30 местного времени на пути следования из поселка Амгу в поселок Светлая.

"Ветром судно было сорвано с якоря, судно село на мель в 180 метрах от берега. Капитаном было принято решение о эвакуации экипажа", - сказали в МЧС. Экипаж был эвакуирован на берег на спасательном плоту в 22:50.

"В настоящий момент все члены экипажа размещены в здании старой школы в поселке Светлая, угрозы жизни и здоровью нет", - подчеркнули в пресс- службе.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • дмитрий / Сегодня, 10:39
    № 1  
     

    это сухогруз

    [ Цитировать ]





    • Детские Вести

    Школа телевидения

    Спорт: Приморье

    Владимир Миклушевский. Блиц

    Азия за неделю

    Это выгодно!

    Специальный репортаж

    Отдых у моря