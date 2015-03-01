На севере Приморья рыболовецкое судно выбросило на мель
Специалисты МЧС эвакуировали восьмерых рыбаков с рыболовецкого судна, севшего на мель у мыса Сосунова в бухте Светлая в Японском море. Угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет, сообщили сегодня в пресс-службе Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС. В ведомстве отметили, что судно с рыбаками село на мель 22 декабря в 22:30 местного времени на пути следования из поселка Амгу в поселок Светлая.
"Ветром судно было сорвано с якоря, судно село на мель в 180 метрах от берега. Капитаном было принято решение о эвакуации экипажа", - сказали в МЧС. Экипаж был эвакуирован на берег на спасательном плоту в 22:50.
"В настоящий момент все члены экипажа размещены в здании старой школы в поселке Светлая, угрозы жизни и здоровью нет", - подчеркнули в пресс- службе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.12.2015 Вертолет МЧС вылетел из Южно-Сахалинска на помощь севшему на мель сухогрузу "Амур-36"
-
04.12.2015 Спасательный буксир в ближайшие часы подойдет к севшему на мель сухогрузу "Амур-36"
-
04.12.2015 Погода мешает эвакуировать экипаж с севшего на мель у Приморья сухогруза "Амур-36"
-
28.11.2015 Спасательное судно "Рубин" вышло на помощь танкеру, севшему на мель у берегов Сахалина
-
01.03.2015 Спасатели из-за сильного ветра не смогли эвакуировать рыбаков с судна, севшего на мель у берегов Камчатки
-
01.03.2015 Владивостокское судно «Нарвал» село на мель в районе Камчатки
Добавить комментарий