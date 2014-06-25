В Приморье вынесен приговор по делу о контрабанде более 18 кг синтетических наркотиков

Приморский краевой суд вынес приговор двум иностранным гражданам, которые осуждены за контрабанду наркотиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Преступление совершено в июле 2015 года. Фигуранты в ручной клади (под видом сахара) пытались ввезти на территорию Российской Федерации партию синтетических наркотических средств, равную примерно 60 тыс. разовых доз, с целью их дальнейшего распространения.

Они были задержаны в зале таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСКН России по Приморскому краю и Уссурийской таможней.

Стоимость обнаруженной партии на рынке сбыта наркотиков составляла порядка 40 млн рублей.

Согласившись с мнением государственного обвинения, суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и приговорил их за содеянное к 16 годам 6 месяцам и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]