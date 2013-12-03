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Лев Бонифаций помогает сотрудникам охотнадзора разрешать конфликты с крупными хищниками

Сотрудники охотнадзора учатся разрешать конфликты с крупными хищниками. 22 декабря впервые на Дальнем Востоке прошел семинар по иммобилизации диких животных. Это обучение для инспекторов охотнадзора Приморья и Хабаровска, и ветеринаров, имеющих отношение к хищникам. У льва Бонифация плановый ветосмотр. Ему дали снотворное, обездвижили, взяли кровь на анализ и осмотрели.

Работа с крупными хищниками — нужный опыт для специалистов охотнадзора. Сейчас 11 оперативных групп ежедневно патрулируют леса Приморского края, из них две группы специализируются на разрешении конфликтных ситуаций между человеком и хищниками. Только за этот год они отработали более 60 выездов на конфликтные ситуации. В результате этих мероприятий изъяли из среды обитания троих тигров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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