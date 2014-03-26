Полицейские раскрыли кражу кошелька из магазина в Уссурийске
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летней местной жительницы о краже кошелька с деньгами.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.
Потерпевшая пояснила, что сделав покупки в одном из отделов магазина, забыла на прилавке кошелек. Вернувшись на прежнее место через несколько минут, кошелька не обнаружила.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Подозреваемый признался в намерении присвоить похищенное и раскаялся в содеянном, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Подразделением дознания отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ущерб возмещен заявительнице в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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