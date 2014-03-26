В Приморье фермер вырастил "каменные огурцы"
В окрестностях села Кролевцы Артёмовского городского округа Приморского края владелец фермерского хозяйства на участке сельхозназначения устроил свалку строительных отходов. В отношении приморского фермера составлен административный протокол,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий по земельному контролю на территории Приморского края, специалистами земельного надзора управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в районе села Кролевцы Артёмовского городского округа выявлен факт грубого нарушения норм землепользования. Проведённая проверка показала, что приморский фермер производил сбрасывание строительных отходов на участок сельскохозяйственного назначения, захламив таким образом 160 кв. м. пахотных земель.
Так, на поле после регулярных визитов фермера остался лежать скальный грунт, строительный мусор, обломки бетонных изделий, куски кирпича, бетонная крошка, отходы цементного производства.
В настоящее время в отношении нерадивого сельхозпроизводителя возбуждено административное производство, по итогам которого будут приняты меры к устранению строительной свалки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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