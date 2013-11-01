Съемки на телефон, кадры с видеорегистратора, зафиксированные на гаджеты уникальные моменты – все это сегодня в центре внимания первого общероссийского конкурса мобильных репортеров. В последнее время именно их внимательность, везение и удача оказаться в нужное время в нужном месте становятся поводом для сенсационных теленовостей. Телеканал «Россия-24» впервые подводит итоги работы большого проекта.

Калининград стал местом проведения первого конкурса программы «Мобильный репортер». Она выходит в эфир на телеканале «Россия-24» уже четыре года и стала популярной в региональных отрезках вещания. Поэтому задача этого конкурса – выяснить в каких регионах России мобильные репортеры все чаще и чаще становятся поставщиками оригинального видео в выпуски новостей.

Надо отметить, что видео, снятое на гаджеты во Владивостоке и в Приморском крае часто занимает достойное место в выпусках «Мобильного репортера» на телеканале «Россия-24». Чего только стоят записи автоаварий, которые каждый снегопад происходят на дорогах Владивостока. Владивостокские покатушки уже давно хорошо известны на всю страну. Или вспомнить видео, когда жители Арсеньева закапывали деньги в дорожные ямы, чтобы добиться ремонта дорог. Так что видео, снятое мобильными репортерами Владивостока и Приморья вызвало большое внимание здесь, на конкурсе в Калининграде

Свои работы на конкурс предоставили сразу несколько ГТРК из самых разных регионов страны. Но такого колорита как в Приморье мало где можно найти.

Ведь согласитесь, что прогулки тигра вблизи жилища людей или морские приключения, когда на море внезапно может загореться катер или когда Амурский залив переплывают медведь или олень – такое снять можно только во Владивостоке.

Возможно, съемки, сделанные во Владивостоке или Приморье на ваши мобильники, смогут поразить всю Россию!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]