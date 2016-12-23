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Высокопоставленный сотрудник ГИБДД Приморья попался на взятке

Высокопоставленный сотрудник ГИБДД Приморья попался на взятке

Фото: Татар-информ

По неофициальной информации, под прицел правоохранительных органов попал высокопоставленный  сотрудник  экзаменационного подразделения ГИБДД Уссурийска. Его задержали 22 декабря прямо во время экзаменов. Стоит отметить, что задержание полицейского проходило при поддержке СОБРа.

Задержанного сотрудника ГИБДД Уссурийска подозревают в получении взятки. Двое его подчиненных также могут быть замешаны в этом деле. Расследованием дела занимается следственный комитет, к слову, там подтверждают факт задержания полицейских.

Источник: Newsbox24.tv

Высокопоставленный сотрудник ГИББД попался на взятке. По неофициальной информации, под прицел правоохранительных органов попал высокопоставленный сотрудник экзаменационного подразделения ГИБДД Уссурийска. Его задержали вчера 22 декабря прямо во время экзаменов. Стоит отметить, что задержание полицейского проходило при поддержке СОБРа. Задержанного сотрудника ГИБДД Уссурийска подозревают в получении взятки. Двое его подчиненных также могут быть замешаны в этом деле. Расследованием дела занимается следственный комитет, к слову там подтверждают факт задержания полицейских. #newsbox24tv#новости#владивосток#уссурийск#гибдд#взятка. Видео @mark2_che

Видео опубликовано newsbox24.tv (@newsbox24.tv)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 17:28
    № 1  
     

    У нас Старинец тоже с завернутыми крыльями пархал в Хабару.

    [ Цитировать ]





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