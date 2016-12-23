Высокопоставленный сотрудник ГИБДД Приморья попался на взятке

По неофициальной информации, под прицел правоохранительных органов попал высокопоставленный сотрудник экзаменационного подразделения ГИБДД Уссурийска. Его задержали 22 декабря прямо во время экзаменов. Стоит отметить, что задержание полицейского проходило при поддержке СОБРа.

Задержанного сотрудника ГИБДД Уссурийска подозревают в получении взятки. Двое его подчиненных также могут быть замешаны в этом деле. Расследованием дела занимается следственный комитет, к слову, там подтверждают факт задержания полицейских.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]