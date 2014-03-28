Следствие: В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора безопасности дорожного движения отделения №2 (дислокация г. Уссурийск) межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый получил от посредника денежную сумму в размере 65 тыс рублей, за совершение заведомо незаконных действий, входящих в его должностные полномочия, связанные с выставлением положительных экзаменационных оценок за сдачу гражданином теоретического и практического экзаменов на получение категории «CE» водительского удостоверения.

В настоящее время подозреваемый задержан. Кроме того, ранее по подозрению в посредничестве во взяточничестве задержан второй фигурант. В отношении него расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Расследование уголовного продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

Преступление выявлено в ходе совместного оперативно-розыскного мероприятия, организованного сотрудниками региональных УСБ УМВД России и УФСБ России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]