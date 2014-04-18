Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в разбое

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение жителя краевого центра. По словам потерпевшего, в его квартиру путем свободного доступа вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил личные вещи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемого передана наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего ранее судимого жителя краевого центра, подозреваемого в разбое. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]