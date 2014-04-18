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Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в разбое

Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в разбое

В  дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение жителя краевого центра. По  словам потерпевшего, в его  квартиру путем свободного  доступа вошел неизвестный и,  угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил личные вещи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемого  передана наружным нарядам полиции.

В результате  оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска   задержали 27-летнего ранее судимого жителя краевого центра, подозреваемого  в разбое. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 (Разбой, совершенный с незаконным  проникновением в жилище).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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