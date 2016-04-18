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Девятилетняя школьница из Арсеньева покоряет телевизионные площадки России. Видеорепортаж Вадима Перевалова

Девятилетняя школьница из Арсеньева покоряет телевизионные площадки России. В этом году она дважды участвовала в отборочных турах творческих мегапроектов, один из которых — детское Евровидение.

У нее копна рыжих волос и красивая улыбка. Впрочем, этим могут похвастаться многие девчонки в 3 «А». Но вот ребята просят ее спеть, и целый класс первой арсеньевской школы затихает…

Каждое воскресение Пехтеревы проводят в дороге, на репетиции Ксюшу возят во Владивосток. Дело в том, что поет она в вокальной группе, большинство участников которой живут именно в приморской столице. В составе этого коллектива девочка из Арсеньева попала нынче на отборочный тур детского Евровидения. И пусть заняли приморцы там 11 место, выступление в столице — хороший опыт! А еще маленькая проверка славой.

Елена Лубенская, классный руководитель: «Не было такого, что относитесь ко мне, как ко звезде. Очень спокойная, со всеми общается. О конкурсном отборе узнали в последние дни».

Еще один вокальной проект в Москве, и новые знакомства. Ксюша на этот раз выступала сольно. Трижды записывалась в студии, пока не утвердили одну из подготовленных ею песен. Потом были съемки на одном из федеральных каналов.

Ксения Пехтерева, ученица 3-го класса: «Было классное ощущение, что ты выходишь на сцену, видишься с талантливыми артистами – с Максимом Галкиным, группой «Серебро», с другими артистами. И я от них получаю такую энергию, что хочется тянуться к этому делу».

Как многие поющие дети России, арсеньевская вокалистка мечтает о больших площадках, о рейтинговых проектах, вроде «Синей птицы» или «Главной сцены». Лишь бы на дальние поездки хватило ресурсов и родительских сил, а потенциал у третьеклассницы есть, и огромный. Ведь впереди целый мир.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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