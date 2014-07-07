Южнокорейский лоукостер Jeju Air начнет полеты во Владивосток

Южнокорейская авиакомпания-лоукостер Jeju Air намерена начать рейсы из Инчхонского международного аэропорта (Сеул) во Владивосток. В настоящий момент компания ведет переговоры по этому вопросу, собираясь начать перевозки в 2017 году. Об этом со ссылкой на источники в министерстве транспорта и земельных ресурсов Республики Корея сообщила местная газета "Ачжу Кёнчже”.

"Jeju Air начала переговоры по поводу открытия нового международного маршрута до Владивостока еще три месяца назад. Компания уже отправила российским властям официальное уведомление о своих намерениях”, - цитирует издание слова чиновника минтранспорта Кореи, который высказался на условиях анонимности.

Эту информацию в определенной степени подтвердили и в самой авиакомпании. "Мы подали заявку, исходя из нашей стратегии расширения географии полетов и учитывая рост потока на российском направлении", - сообщили в Jeju Air.

Благодаря введению безвизового режима между РФ и Южной Кореей с 2014 года пассажиропоток в обе стороны увеличился. В августе загрузка рейсов составляет 93-95 процентов. Владивосток привлекает корейцев тем, что он гораздо ближе, чем европейские мегаполисы РФ, но позволяет увидеть Россию. В настоящий момент до Владивостока из Инчхонского международного аэропорта (главная воздушная гавань Кореи, расположена возле Сеула) летают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь", а также корейской Korean Air. Ранее на этом же направлении был и второй корейский перевозчик - Asiana, но эта компания в итоге отказалась от рейсов во Владивосток. Благодаря возможности российских самолетов следовать через воздушное пространство КНДР перелет на "россиянах" занимает на 40-45 минут меньше, чем у "корейцев", которые вынуждены облетать Северную Корею стороной. Так как Asiana ушла с направления Владивосток-Сеул, то одна лицензия сейчас у корейцев вакантна, вот ее и хочет получить Jeju Air.

Как отмечают эксперты, Jeju Air намерена "присоединить" российское направление к другим своим рейсам в страны Юго-Восточной Азии, на которые она также делает ставку. "Некоторые россияне действительно летят именно в Корею, но большинство следуют в Юго-Восточную Азию с пересадкой в Инчхонском аэропорту. Особенно это заметно в декабре-январе, когда российские туристы устремляются на отдых в "теплые страны" ЮВА. Судя по подходу, Jeju Air хочет переключить на себя часть этого потока", - цитирует газета "Ачжу Кёнчже" слова эксперта в сфере транспортных перевозок.

Источник: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА [ www.rg.ru ]