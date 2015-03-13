Житель Уссурийска поджег товарища из-за ревности

В Уссурийске окончено судебное слушание по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Уссурийским районным судом вынесен приговор гр-ну Р. (без определенного места жительства), который признан виновным и осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено на новогодних каникулах — 2 января 2016 года, в коллекторе теплотрассы возле дома по ул. Тургенева в г. Уссурийске, на почве личных неприязненных отношений, возникших во время совместного распития спиртного и в связи с оказанными знаками внимания знакомой фигуранта.

Последний умышленно облил легковоспламеняющейся жидкостью матрац, на котором спал потерпевший. От возникшего пожара мужчина получил тяжкие телесные повреждения в виде термических ожогов 2-3 степени грудной клетки, живота, поясничной области, верхних и нижних конечностей, осложнившихся ожоговым шоком.

Спустя сутки от полученных повреждений, потерпевший скончался в Уссурийской центральной городской больнице.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, и приговорил его за содеянное к лишению свободы на срок 9 лет 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор постановлен в общем порядке, в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]