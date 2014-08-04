Смертельное ДТП произошло в Находке
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о ДТП.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
По предварительным данным установлено: в районе 118 км автодороги Артём—Находка—порт Восточный (поселок Душкино) 74-летний водитель автомобиля Субару Импреза не справился с управлением на скользком участке дороги и совершил наезд на водителя рейсового автобуса №506, который остановился на обочине проезжей части для устранения технической неисправности.
В результате автоаварии 42-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики диагностировали смерть потерпевшего.
В Госавтоинспекции сообщили, что движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.
По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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