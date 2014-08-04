Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:55
  0

Смертельное ДТП произошло в Находке

Смертельное ДТП произошло в Находке

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о ДТП.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По предварительным данным установлено: в районе 118 км автодороги Артём—Находка—порт Восточный (поселок Душкино) 74-летний водитель автомобиля Субару Импреза  не справился с управлением на скользком участке дороги и совершил наезд на водителя рейсового автобуса №506, который остановился на обочине проезжей части для устранения технической неисправности.

В результате автоаварии 42-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики диагностировали смерть потерпевшего.

В Госавтоинспекции сообщили, что движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.

По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря