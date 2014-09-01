Путин: Владивосток вчера и сегодня-это ночь и день

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал оценку нынешнему состоянию Владивостока, Приморья и Дальнего Востока,выступая 21 декабря на итоговом совещании с руководством Совета Федерации и Государственной Думы России. "Вести Приморье" цитирует Владимира Путина по материалам сайта kremlin.ru:

" Вы наверняка бывали во Владивостоке, многие из вас видели, наверно, каким город был несколько лет назад, а каким он стал сейчас: день и ночь, совсем другой город.

Что мы там делаем, на Дальнем Востоке, вы же это хорошо знаете. Во-первых, космодром строим. Во-вторых, новый университет, такого университета вообще в регионе нет. Ни в Штатах нет такого университета, ни в Японии, ни в Южной Корее. Кампус один чего стоит. Туда очередь стоит из иностранных преподавателей, которые хотят там работать. Да, там ещё много проблем, и он во многом уступает ведущим вузам региона, но это уже солидное учебное заведение мирового класса. Это второй компонент.

Судостроение надо там развивать активно, надо утраченную компетенцию восстанавливать, что мы и делаем. Не просто это оказалось. Вы знаете, с такой кровью, и нужно брать палку такую, у меня рука устала колотить всех по шее и по спине. Но движение началось. И в Большом Камне новая верфь уже практически скоро заработает. Фактически уже работает, но не в том масштабе, в котором нам бы хотелось, но это будет сделано обязательно.

Нам нужно металлургическую промышленность поддержать там. Нам нужно решить, что делать там с судостроением, потому что там есть специфика, там нужны листы огромные, их никак туда даже не завезти из Урала или из других частей Российской Федерации, а строить там для одного судостроительного завода новое металлургическое предприятие вроде бы как нерентабельно. Там есть конкретные вопросы, которыми нужно заняться. И если мы их разошьём, решим – там будет другая история.

Но есть ещё вещи, которые касаются каждого жителя, всех, кто живёт за Уралом, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, – это тарифы, и прежде всего тарифы на тепло и электроэнергию. И никакого другого пути мы не найдём (Правительство уже имеет, не знаю, сейчас они приняли это решение или нет, и если не приняли, нужно будет нам вместе это с вами дожать и сделать), кроме как раскинуть это на всю территорию Российской Федерации с тем, что где-то на какую-то десятую часть там приподнять, а в некоторых регионах Дальнего Востока эти тарифы опустить. В некоторых, я говорю, потому что не везде они высокие, выше, чем среднероссийские. Если мы решим такие системные вопросы, там будет по-другому смотреться и жизнь.

Но и нужно создавать полноценную жизнь на Дальнем Востоке. Университета не было приличного – он появился. Мелочь, казалось бы, этот океанариум, но это «фишка» Дальнего Востока, уверен, туда будут ездить и с Урала, чтобы посмотреть, что такое, это наш научный центр и познавательный центр. Космодром будет развиваться, судостроение будет развиваться, боевая авиация будет развиваться, появляется сегмент гражданской авиации, «Суперджет-100» мы там делаем, а именно в Комсомольске-на-Амуре. Если это всё будет двигаться, тогда там будет комфортно жить. Но этого недостаточно.

Мы построили там театр, добились того, что Гергиев, дай бог ему здоровья, фактически делает там филиал Мариинского театра. Там нужно ещё открыть филиал Русского музея, филиал Эрмитажа, чтобы людям было там комфортно жить, интересно, чтобы не нужно было тащиться за тридевять земель в Москву и Петербург.

И, конечно, нужно, в конце концов, добиться того, чтобы люди могли спокойно, исходя из своих доходов, передвигаться по всей территории Российской Федерации, чтобы не было географического транспортного разрыва между удалёнными территориями. Эти фундаментальные вопросы решим, тогда и проблем там существенных не будет."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]