В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартирной краже
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 69-летней местной жительницы о квартирной краже. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму, превышающую 40 000 рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в течение недели в квартире потерпевшей проживала знакомая. Потерпевшая обнаружила пропажу мобильного телефона, ноутбука и продуктов питания. Приятельницы в квартире не оказалось.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемой были установлено. 47-летняя жительница Приморского края познакомилась с потерпевшей, отбывая наказание в местах лишения свободы.
В отделе полиции женщина дала признательные показания и пояснила, что похищенным распорядилась по своему усмотрению.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. «в» 2 ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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