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Вчера, 10:21
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В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартирной краже

В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартирной краже

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 69-летней местной жительницы о квартирной краже. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму, превышающую 40 000 рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в течение недели в квартире потерпевшей проживала знакомая. Потерпевшая обнаружила пропажу мобильного  телефона, ноутбука и продуктов питания. Приятельницы в квартире не оказалось.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемой были  установлено. 47-летняя жительница Приморского края познакомилась с потерпевшей, отбывая наказание в местах лишения свободы.

В отделе полиции женщина дала признательные показания и пояснила, что похищенным распорядилась по своему усмотрению.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по  п. «в» 2 ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти   лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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