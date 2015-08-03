В Приморье продолжаются поиски пропавшего при странных обстоятельствах человека
22 декабря в оперативную-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой оказать помощь в проведении водолазных работ и поиске гражданина, пропавшего 22 декабря на реке Черная в районе села Данильченково Лазовский района. Автомобиль гражданина находится на берегу реки Чернаяс заведенным двигателем и включенными фарами, напротив автомобиля обнаружена полынья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В 10.00 23 декабря, для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ и поиске гражданина убыла группа спасателей Находкинского Поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе 4 человек и 2 единиц техники в том числе 1 плавсредство, 3 комплекта водолазного снаряжения, , расчетное время прибытия 16.00 23.12.2016
В 16.00 23.12.2016г. спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России прибыли на место провели разведку местности.
Период 16.00-18.00 23.12.2016г. при помощи подводного аппарата осмотрено 4км. подводной акватории реки Черная в районе полыньи и вниз по течению. Поиск результата не дал, продолжится 24.12.2016г.
Силы и средства: к работам привлечено 5 человек и 3 ед. техники в т.ч. 1 плавсредство, в том числе от МЧС России по Приморскому краю 4 человека и 2 ед. техники в т.ч. 1 плавсредство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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