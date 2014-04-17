Сорвать волшебный цветок и полюбить чудовище. В краевом театре молодежи готовится премьера — «Аленький цветочек». Это новогодний подарок юным зрителям, которые придут на утренник вокруг елки. Как преобразилась старая сказка в современной постановке?

Старинная русская сказка «Аленький цветочек» когда-то давно была в репертуаре театра молодежи. Теперь решили вернуть ее на сцену как классическую историю о красавице и чудовище. Сам главреж Юрий Гончаров полгода писал сценарий. Это его дебют в жанре детской сказки, и ставит он ее с учетом разнообразных вариантов этого сюжета в кино.

Юрий Гончаров, режиссер-постановщик спектакля: «Мы оставили русскую абсолютно историю, но какие-то вещи, не хочу сейчас выдавать, мы решили взять из уже виденных детьми сюжетов французского, американского, итальянского».

Чтобы сказка получилась волшебной, художники нарисовали яркие декорации, а осветители оживили их современными спецэффектами. На неведомом острове резвятся невиданные звери, а в диковинном лесу горит тот самый алый цветок. Чудище страшное, в советском мультфильме просто большое, лохматое, здесь похоже на монстра, более знакомого детям XXI века.

Владимир Мунько, артист Приморского театра молодежи: «Во-первых, костюм тяжелый и к нему нужно привыкнуть, он немного неудобный, нужно искать пластику. Но, видимо, режиссер решил, что так будет актуальней, тем более, дети сейчас увлекаются зарубежными фильмами и они смотрят фильмы про Годзиллу, про всяких монстров. Поэтому мы решили сделать вот такой образ».

Но самое главное чудо этой сказки — не цветочек аленький и даже не кольцо волшебное, что переносит героиню на далекий остров. Самое удивительное — это доброе сердце Настеньки и ее бесконечное терпение, которое испытывают злые сестры-завистницы. (Кстати, прекрасные актерские работы Марии Зизенковой и Ларисы Постернак!) Козни их разрушатся, и красная девица спасет заколдованного царевича.

Анна Шевелева, актриса Приморского театра молодежи: «Все-таки наше, исконно русское, оно близко и никуда не ушло от нас. Самое родное, близкое, самое доброе, самое светлое и воспринимается для души, для сердца только русское».

За последнюю ночь перед премьерой разошьют золотом кафтан главного героя, и выйдет сказка на славу — нарядная, яркая, душевная. Каждый день каникул она будет радовать юных зрителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]