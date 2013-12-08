Жители Уссурийска могут остаться без живых елок. Из-за низкого спроса в прошлом году сразу несколько крупных поставщиков отказались торговать новогодними деревьями, и теперь елочные базары днем с огнем не сыскать. Однако предприниматели, которые все же решили продавать главный атрибут праздника, боятся остаться без выручки. До Нового года неделя, а покупателей нет.

Елочные базары в Уссурийске нынче в дефиците. Торговые точки с новогодней атрибутикой еще поискать нужно. До Нового года неделя, однако бойкой торговли зелеными деревьями нет. Редкий предприниматель сейчас соглашается на продажу живых елок. Прошлый сезон показал: спрос на лесных красавиц упал.

Ирина Видяхина, главный специалист управления экономического развития администрации УГО: «Количество предпринимателей, желающих продавать елки и елочные аксессуары, в нашем округе уменьшилось по сравнению с прошлым годом почти в три раза. Связано это с тем, что повысилась закупочная цена на елку и при этом снизилась покупательская активность».

Прошлой зимой на рынках остались сотни непроданных елок. Торговцы признаются, 31 декабря двухметровые деревья отдавали почти даром, 100 рублей за штуку. Но даже такой вынужденный демпинг не помог. Поэтому многие предприниматели решили завязать с реализацией хвойных.

Андрей Коптев, продавец елок: «Завоз издалека идет, и на топливо затраты большие, а если поломка какая в дороге — еще расходы дополнительные. Навар совсем небольшой будет».

За елки из кавалеровского лесхоза просят в среднем 1500—2000 рублей. Цены по сравнению с прошлым годом не изменились. А вот география завоза хвойных существенного расширилась. Эти невысокие деревья из питомника в Амурской области. Рекламный слоган гласит: «Иголки не осыпятся до марта!»

Андрей Шайдулин, продавец елок: «Елочки все с документами, они специально выращиваются в лесхозе и заготавливаются специально перед Новым годом, чтобы жители городов Дальнего Востока радовались!»

Отсутствие конкуренции вселяет продавцам надежду на полную реализацию всех заготовленных деревьев. Однако статистика не на их стороне. Уже каждый третий житель Приморья выбирает ель искусственную, и, судя по всему, такая тенденция сохранится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]