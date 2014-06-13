Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 13:56
  0

Что говорят приморские эксперты о ЧП в Иркутской области?

Одной из главных общероссийских новостных тем в эти дни стала трагедия в Иркутской области, где произошло массовое отравление спиртосодержащим медицинским препаратом «Боярышник».

Накануне в рамках большой пресс-конференции с Владимиром Путиным эту вскрывшуюся проблему тоже обсудили. По всей России начались спецрейды, силовики постоянно отчитываются об изъятой продукции. Вице-премьер Александр Хлопонин предложил ограничить в России аптечную продажу спиртосодержащих медицинских препаратов. По его словам, такие лекарства, как валокордин и «Боярышник» должны продаваться только по рецептам.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря