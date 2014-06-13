Что говорят приморские эксперты о ЧП в Иркутской области?
Одной из главных общероссийских новостных тем в эти дни стала трагедия в Иркутской области, где произошло массовое отравление спиртосодержащим медицинским препаратом «Боярышник».
Накануне в рамках большой пресс-конференции с Владимиром Путиным эту вскрывшуюся проблему тоже обсудили. По всей России начались спецрейды, силовики постоянно отчитываются об изъятой продукции. Вице-премьер Александр Хлопонин предложил ограничить в России аптечную продажу спиртосодержащих медицинских препаратов. По его словам, такие лекарства, как валокордин и «Боярышник» должны продаваться только по рецептам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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