Что говорят приморские эксперты о ЧП в Иркутской области?

Одной из главных общероссийских новостных тем в эти дни стала трагедия в Иркутской области, где произошло массовое отравление спиртосодержащим медицинским препаратом «Боярышник».

Накануне в рамках большой пресс-конференции с Владимиром Путиным эту вскрывшуюся проблему тоже обсудили. По всей России начались спецрейды, силовики постоянно отчитываются об изъятой продукции. Вице-премьер Александр Хлопонин предложил ограничить в России аптечную продажу спиртосодержащих медицинских препаратов. По его словам, такие лекарства, как валокордин и «Боярышник» должны продаваться только по рецептам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]