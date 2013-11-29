Те, кто придумал устроить для сельских жителей кинотеатры, мог рассчитывать только на собственные силы. Молодежь краевого центра народной культуры выиграла в итоге грант. И его хватило на семь проекторов для семи приморских киноклубов. Валентиновский оказался самым скромным просто потому, что ДК в этом селе давно нет. Зато теперь там есть «Планета кино».

Здание магазина глава сельского поселения передал валентиновской культуре, когда прошлая, тоже экс-торговая точка, прохудилась окончательно. Не ахти какой вид, кресла и стулья, собранные, кажется, в разных веках. Остатки роскоши двух сельских ДК, рыбацкого и звероводческого.

Анна Куликова, директор центра культуры с. Валентин: «Один сгорел, другой с развалом зверофермы развален».

Анна Куликова из тех энтузиастов, что ночевать готовы в бывшем магазине ради возрождения народного интереса к искусству. Пишет сценарии, шьет костюмы, сейчас к Новому году готовится. Ёлка уже под окнами и перекрыла ароматом все невкусности быта. Зато есть у центра культуры пульт и колонки — вполне достойные, чтобы устраивать дискотеки и песенные вечера. Теперь еще и «волшебный луч в кромешной тьме»…

Потрясающие парни из приморского краевого центра народной культуры — Илья Фёдоров, Денис Карепанов — семь новехоньких проекторов получили на средства гранта Росмолодежи и на собственном транспорте развозят по селам. Суть такова, что современное оборудование для кинопоказов должны получить самые активные Дома культуры. И валентиновский оказался в передовиках, несмотря на всю свою неустроенность.

Илья Фёдоров, заведующий методическим отделом КЦНК Приморья: «Терминатора, конечно, не будет… но мы договорились с российским кинопорталом о том, что можно будет брать их коллекцию».

Первый сеанс — как первый блин, немного комом. Потому что в условиях Валентина с официального киносайта скачать удалось только один фильм. Зато дальневосточного производства, из Благовещенска. Поучительный. О том, как мальчишка впервые сам отправился в магазин за хлебом.

И понял, что главное — человечность. Доброте будут учить бесплатные сеансы киноклуба «Планета кино». Вместе с детьми, надеются вдохновители проекта, в центр культуры будут приходить и родители.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]