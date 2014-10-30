Законодательное собрание ПК взяло шефство над двумя детскими домами в Приморье. Первыми подарки получили спасские дети, оставшиеся без опеки родителей, сегодня депутаты поздравили арсеньевских ребятишек.

Перед встречей с воспитанниками детского дома депутатам показывают в каких условиях сегодня живут и учатся девочки и мальчики, над которыми взяло опеку государство. Кстати, в этом году детский дом поменял статус на центр содействия семейного устройства. Это значит, главная забота краевого учреждения теперь найти для своих воспитанников новую семью или вернуть их в прежнюю.

Сергей Кузьменко, заместитель председателя ЗАКС ПК: «Такое шефство даст дополнительную информацию для того, чтобы понимать, в чем нуждается учреждение, какие есть системные трудности функционирования подобных учреждений и на уровне бюджета и административных решений решать те проблемы, которые у них есть».

Сейчас в этом центре живут более полусотни приморских подростков и дошколят, около двадцати нашли себе новые семьи, пятеро вернулись в прежние, где родители исправились и взялись за ум. Депутатам показывают столовую, спортзал, кабинет рукоделия. Видно, что все здесь делается для детей с огромной любовью.

Александр Бехтер, депутат ЗАКС ПК: «Мне очень понравилось, что здесь очень талантливые дети. Я больше смотрел не условия их проживания, а то, что они делают. И мальчики и девочки занимаются художественными вещами. И рисуют, и вышивают, и занимаются спортом».

Депутат Владимир Беспалов в этом центре частый гость. Еще когда был мэром, строилось это здание. Здесь тогда за счет краевых ассигнований содержали около двух сотен ребятишек. Были среди них и сироты. Два года назад подарил детскому дому книги из личной библиотеки и с удовлетворением обнаружил одну из них сегодня на полке со своей дарственной надписью.

Владимир Беспалов, депутат ЗАКС ПК: «Для меня это родной детский дом. Когда моя дочь училась в старших классах, мы привозили сюда что-то из обуви, что-то из одежды. Иногда с дачи привозили пару мешков картошки».

Сейчас дети здесь обуты и одеты, есть продукты. И вот наступает главный момент – вручение подарков. Самым успешным — грамоты, всем без исключения — персональные сладкие наборы. Кстати, на них депутаты собирали деньги из своей зарплаты. А еще большая искусственная елка с новым музыкальным центром. Детский концерт прошел на одном дыхании. Руководитель педагогического коллектива Альбина Щура временно исполняет обязанности директора. Подаркам и шефам несказанно рада. В канун Нового года помечтать не вредно, поэтому осмелев, говорит о своей главной цели в 2017-ом.

Альбина Щура, и.о. директора арсеньевского центра содействия семейного устройства: «Нам нужен автобус. Когда у нас появится автобус, то сможем выезжать в краевой центр и принимать участие в спортивных мероприятиях. Наши мальчишки всегда занимали призовые места пор футболу. И всегда мы были спортивной жизни самыми лучшими среди детских домов».

В память о первой встрече дети дарят депутатам подарки ручной работы. И конечно, всем понятно, что дружба эта теперь надолго. Кстати, много лет назад шефом этого детдома был приморский комитет наркоконтроля, которым в то время руководил нынешний председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]