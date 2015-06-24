Во Владивостоке у бизнесмена сожгли элитный внедорожник
Поджог элитного внедорожника произошел во Владивостоке в ночное время во дворе дома № 16 по улице Амурской,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Приморье24.
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили горящий Land Cruiser 200, принадлежащий местному бизнесмену. Вспыхнувший во дворе джип заметили жильцы дома, которые и вызвали пожарных, а также стражей порядка, которые нашли очевидцев произошедшего.
По словам местных жителей, около 04.00 к дому подъехал автомобиль, из которого вышел подозрительный мужчина. Злоумышленник подошел к припаркованному внедорожнику стоимостью несколько миллионов рублей, а затем достал бутылку с бензином и облил им переднюю часть автомобиля. После поджога горючей жидкости, мужчина сел в свою машину и скрылся с места происшествия. Сейчас его поисками занимаются стражи порядка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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