Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:47
  0

Телевизор и три телефона стали добычей домушника из Артема

Телевизор и три телефона стали добычей домушника из Артема

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о краже из квартиры на улице Толстого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, отжав створку пластикового окна  балконной двери и, похитив телевизор, три мобильных телефона и банковскую карту, скрылся. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 23-летний житель Артема  доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество  обнаружено и изъято в ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного.

Ранее житель Артема привлекался к уголовной ответственности за разбой. Из мест лишения свободы освободился в марте 2016 года.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы  на срок до шести лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря