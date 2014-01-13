Телевизор и три телефона стали добычей домушника из Артема
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о краже из квартиры на улице Толстого.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, отжав створку пластикового окна балконной двери и, похитив телевизор, три мобильных телефона и банковскую карту, скрылся. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 23-летний житель Артема доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество обнаружено и изъято в ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного.
Ранее житель Артема привлекался к уголовной ответственности за разбой. Из мест лишения свободы освободился в марте 2016 года.
В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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