Корейцы «открыли» во Владивостоке хлебопекарню «Глист»(фото)
Абсолютное незнание значения и смысла русских слов обнаружили корейские постановщики военно-исторической драмы «Сеул 1945», запущенной на канале KBS1 еще в 2006 году. Российские интернет-пользователи с недоумением читали потешные названия кафе, магазинов, рынков на фотографиях со съемок корейского сериала. В нескольких сериях фильма сцены разворачиваются во Владивостоке, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ДВ — РОСС.
Внимательные пользователи Сети обратили внимание на русскоязычные названия заведений, которые якобы находятся на территории столицы Приморского края. В сериале то и дело мелькают вывески «Глист хлебопекарня», «Вообще ружье рынок», «Кто виноват? Пиво, водка» и «Хлебленности». Одни пользователи похвалили корейских режиссеров за креатив, другие предположили, что съемочная группа находилась в нетрезвом состоянии во время съемок сериала.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.12.2016 Анонс на 4 декабря
-
02.12.2016 Анонс на 3 декабря
-
18.10.2016 Анонс на 19 октября
-
17.10.2016 Анонс на 18 октября
-
10.10.2016 Пользователи соцсетей Владивостока в очередной раз поиздевались над Золотым мостом
-
01.05.2016 Анонс на 2 мая
Добавить комментарий