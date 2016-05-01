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Корейцы «открыли» во Владивостоке хлебопекарню «Глист»(фото)

Корейцы «открыли» во Владивостоке хлебопекарню «Глист»(фото)

Фото: de_function / Twitter

Абсолютное незнание значения и смысла русских слов обнаружили корейские постановщики военно-исторической драмы «Сеул 1945», запущенной на канале KBS1 еще в 2006 году. Российские интернет-пользователи с недоумением читали потешные названия кафе, магазинов, рынков на фотографиях со съемок корейского сериала. В нескольких сериях фильма сцены разворачиваются во Владивостоке, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ДВ — РОСС.

Внимательные пользователи Сети обратили внимание на русскоязычные названия заведений, которые якобы находятся на территории столицы Приморского края. В сериале то и дело мелькают вывески «Глист хлебопекарня», «Вообще ружье рынок», «Кто виноват? Пиво, водка» и «Хлебленности». Одни пользователи похвалили корейских режиссеров за креатив, другие предположили, что съемочная группа находилась в нетрезвом состоянии во время съемок сериала.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Неедрос / Сегодня, 15:31
    № 1  
     

    а можно побольше фоток вывесок поржать)) хоть что-то настроение поднимает, а то одни зомби- передачи по тв....

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