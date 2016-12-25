Жители Владивостока борются с «мастерами парковки»
Жители Владивостока продолжают борьбу с «мастерами парковки», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl. На этот раз не повезло водителю такси. Он, по мнению жителей ул. Анны Щетининой, 22, припарковал свой автомобиль так, что причинил неудобства окружающим. Наказали таксиста изощренным способом: заставили его машину по кругу мусорными баками.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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