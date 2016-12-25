Во Владивостоке ищут пропавшего без вести 30-летнего мужчину(фото)

Жителей Приморского края просят оказать помощь в розыске Чупалова Юрия Николаевича, который вышел 22 декабря из дома по адресу Успенского, 110 во Владивостоке, примерно в 03:00 до настоящего времени не вернулся.

Чупалов Юрий Николаевич 30.01.1986г рождения был одет: черная шапка, синяя куртка, черные джинсы, черные кроссовки. Рост молодого человека составляет примерно 175 крупного телосложение. Огромная просьба о помощи.

Всех,кто что-либо знает о его местонахождении,либо видел его,любая информация просьба сообщить по номеру +79841461482.

Источник: newsbox24.tv

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]