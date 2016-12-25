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Вчера, 22:46
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В Артеме "Чайзер" врезался в столб: есть погибшие и пострадавшие

В Артеме

Тяжелое ДТП произошло вечером 25 декабря в районе рынка города Артема. Автомобиль Toyota Chaser врезался в столб,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-ВЛ.
"По предварительной информации в автомобиле находились 2 девушки пассажирки и молодой человек, который был за рулём. 1 девушка погибла, остальные в тяжелом состоянии.Жесткое ДТП в Артёме, в районе рынка. Chaser обнял столб",-сообщают очевидцы происшествия


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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