26 декабря объявлен днем траура в России в связи с крушением самолета Ту-154
Понедельник, 26 декабря, в связи с крушением под Сочи самолета Ту-154 Минобороны объявлен в России общенациональным днем траура, объявил Владимир Путин, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на РБК.
На борту разбившегося лайнера, направлявшегося в Сирию, было 92 человека. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура в России в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи. Такое заявление российский президент сделал в эфире телеканала «Россия 24».
«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал президент.
Глава государства также пообещал тщательное расследование крушения Ту-154 над Черным морем близ Сочи.
«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», - сказал Путин.
Президент уточнил, что поручил правительству создать государственную комиссию по расследованию причин катастрофы, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов. Путин также вновь выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из Адлера в 5:20 по мск. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, самолет пропал с радаров спустя две минуты после взлета. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 км от берега в Сочи на глубине 50–70 метров. По данным Минобороны на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля Александрова, девять представителей СМИ (съемочные группы «Первого канала», «Звезды» и НТВ), двое госслужащих и известный гражданский активист Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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