В Артеме автоледи на джипе пыталась проехать по пешеходному тротуару(фото)

Случайный прохожий снял на телефон попытку женщины-водителя проехать прямо по пешеходному тротуару в района автовокзала в Артеме,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.

Вот дорогой внедорожник, вот дорога, вот испуганные пешеходы. Угадайте с трех раз , кто на чьей территории оказался? Если судить по подавляющему большинству на этой дороге людей, то сразу понятно, что это тротуар, это пешеходы, а что здесь делает Тойота? Кто и что подумал на этот счет, осталось за кадром, но вот автоледи за рулем джипа проехала несколько метров по тротуару в районе артемовского автовокзала, не считаясь с прохожими, и наткнулась на одного из местного жителя, который ее вполне законно, просто не пропустил. Недовольной мадам ничего более не оставалось , как сдать назад и вернуться туда, откуда она приехала. Кстати, если внимательно посмотреть видеозапись, которая была сделана очевидцем, то можно сделать вывод, что женщина с трудом ездит не только вперед, но и назад.

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Источник: newsbox24.tv

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]