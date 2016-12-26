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Вчера, 23:52
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11-летний приморский журналист Евгений Гришин взял интервью у сына президента Белоруссии

Младший сын Александра Лукашенко дал первое в жизни интервью. С Колей Лукашенко пообщался 11-летний российский журналист Евгений Гришин из Приморья, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт телеканала "Белорусь 1".

Главный государственный телеканале республики Белорусь выпустил специальный репортаж,посвященный 11-летнему россиянину Жене Гришину из поселка Артемовский под Владивостоком:    

 

В сюжете показали кадры беседы Гришина с Колей Лукашенко. Судя по сюжету, встреча состоялась в Беларуси на одной из ледовых площадок. Также в сюжете показали кадры, где Лукашенко-младший учит россиянина кататься на электрокаре, играет в четыре руки с преподавателем на рояле, а также показывает президентское хозяйство.

Напомним,что первым о юном журналисте из поселка Артемовский рассказала журналист ГТРК "Владивосток Геннадий Картелев в сюжете "У программы "Вести: Приморье" появился "маленький брат" в поселке Артемовский". Позже Женя Гришин вышел на общероссийскую "орбиту". Федеральный телеканал "Россия24" посвятил ему большой сюжет: "Сам себе телевидение: Маленький приморский журналист стал известен на всю страну". И вот теперь Жена Гришин занялся международной журналистикой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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