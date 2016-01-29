Из-за ремонтных работ часть Владивостока останется без света
26 декабря во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые ремонтные работы. Кратковременные отключения электричества ожидаются в 81 доме приморской столицы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, все мероприятия – плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:
Ленинский район
Нейбута ул. 32, 34, 38, 41В, 47, 47А;
Светланская ул. 125.
Первомайский район
Калинина ул. 57, 57Б, 81, 85, 89, 91, 38, 93;
Кизлярская ул. 1, 14, 16, 18, 1А, 5.
Первореченский район
Океанский пр-т 117, 123Б, 123В.
Советский район
Докучаева ул. 10, 11, 12, 14, 1Б, 5, 7, 8, 9, 9А, 9Б;
Пригородная 1-я ул. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35;
Пригородная 4-я ул. 20, 24, 24А;
Русская ул. 51А.
Фрунзенский район
Верхнепортовая ул. 40, 40А, 42, 44, 44А, 50, 50А, 54, 56, 56А, 62А, 62Б;
Нижнепортовая ул. 2;
Софьи Перовской ул. 1, 5А, 7, 9А;
Станюковича ул. 52, 53, 54, 58, 60.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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