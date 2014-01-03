Сегодня в Приморье местами пройдет небольшой снег
26 декабря погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный, на южном побережье сильный. Температура воздуха +1...-12°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха 0...-2°C, к вечеру понижение до -6...-8°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха - 5...-7°C.
В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха 0...+2 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.12.2016 Приморье во власти снежного циклона
-
23.03.2015 Сильный ветер принесёт во Владивосток жаркую погоду
-
09.02.2015 Во Владивостоке зафиксирован рекордный "минус"
-
27.07.2014 Сегодня в Приморье до +30
-
08.01.2014 Похолодание ожидает Приморье в среду
-
03.01.2014 Небольшой снег пройдет в пятницу в Приморье
Добавить комментарий