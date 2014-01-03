Сегодня в Приморье местами пройдет небольшой снег

26 декабря погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный, на южном побережье сильный. Температура воздуха +1...-12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха 0...-2°C, к вечеру понижение до -6...-8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха - 5...-7°C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха 0...+2 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]