В аварии в центре Артема серьезные травмы получили несколько человек
По ул.Кирова, 12 автолюбитель на «Тойоте Чайзер» не справился с управлением своего авто и врезался в дерево. В машине было три человека. Парень-водитель и две девушки. В результате аварии тяжелейшие травмы получили пассажиры иномарки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
После ДТП пассажирки находились без сознания зажатыми в салоне авто. Чтобы их вызволить пришлось прибегнуть к помощи бойцов пожарноспасательной части. Как сообщили порталу в ГУ МЧС по Приморскому краю, про помощи гидравлического инструмента все пострадавшие были деблокированны и переданы врачам СМП. Было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщили порталу newsbox24.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
Причину, по которой водитель не справился с управлением и врезался в дерево, будут устанавливать следователи. Известно, что молодой человек ехал в сторону автовокзала. На неподвижное препятствие иномарка налетела левым бортом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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