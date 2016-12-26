Горит дом во Владивостоке на улице Пушкинской(видео)

Пожар в одном из домов на улице Пушкинской во Владивостоке. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. На место происшествия прибыли представители опертивных служб. Причина возгорания выясняется.

По данным некоторых СМИ, одного человека с сильными ожогами увезли в больницу.

Движение автотранспорта на улице Пушкинской частично перекрыто.

A video posted by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Dec 25, 2016 at 4:27pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]