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В Уссурийске за дачу взятки должностному лицу перед судом предстанет бывший гендиректор управляющей компании

В Уссурийске за дачу взятки должностному лицу перед судом предстанет бывший гендиректор управляющей компании

23 декабря 2016 года и.о. прокурора края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора одной из фирм г. Уссурийска, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ  (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского каря Екатерину Ольховскую, обвиняемая, занимая должность генерального директора  ООО «Строительная домоуправляющая компания «Бастион-1», с 31.01.2014 по 04.05.2015  частично не выплатила одному работнику заработную плату и иные установленные законом выплаты за период свыше трех месяцев. Размер задолженности по заработной плате перед работником составил свыше 442 тыс. руб.

В мае 2016 года, зная о предъявленном ей обвинении в совершении вышеуказанного преступления, фигурантка дела через посредника - адвоката адвокатской палаты Краснодарского края М., дала следователю, в производстве которого находилось указанное уголовное дело, взятку в размере 99 829 руб. за принятие незаконного решения о прекращении уголовного дела  либо уголовного преследования в отношении нее в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Следователь при этом  действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд.

Стоит отметить, что уголовное дело в отношении адвоката М. уже рассмотрено Уссурийским районным судом, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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