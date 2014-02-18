Более 330 нелегальным трудовым мигрантам из Приморья отказано во въезде в Республику Корея

Более 330 жителей Приморского края не смогли в этом году въехать в Республику Корея из-за недостоверных сведений о цели своего посещения этой страны. Число отказов во въезде за год возросло многократно, сообщает сегодня пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, если в прошлом году случаи, когда российских граждан не пускали на территорию Южной Корея были единичными, то в 2016 году миграционные власти этой страны уже отказали во въезде 337 гражданам РФ. Это данные только по тем гражданам, которые убывали в Республику Корея из столицы Приморья, 263 из них воспользовались воздушным сообщением, а 74 - морским.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю отметили, что всем жителям Приморья было отказано в посещении Республики Корея из-за недостоверной информации, которую россияне указывали при пересечении границы. Приехав в Корею для работы, они указывали целью посещения туризм. "Практически все случаи отказа касались лиц, выдававших себя за туристов, а в действительности пытавшихся въехать в Южную Корею с целью ведения нелегальной трудовой деятельности", - пояснил представитель погрануправления.

В 2013 году Россия и Республика Корея подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает безвизовый режим, если целью поездки является туризм или частные цели. При этом время пребывания в стране не должно превышать 60 дней. Для визитов с целью трудовой деятельности, обучения, длительного лечение или проживания на территории государства визу по-прежнему необходимо оформлять.

Проблема с нелегальной трудовой миграцией из Приморья в Республику Корея возникла в этом году, когда в регионе появился целый бизнес на отправке россиян на работу в эту страну. В интернете ежедневно размещаются десятки объявлений о трудоустройстве на сельскохозяйственных предприятиях, стройках и заводах в Южной Корее без специальной квалификации. Различные турфирмы обещающие за немалые деньги оформить документы, при этом упор делается на наличие безвизового режима для туристов из России. Чтобы не допустить въезда в страну нелегалов, миграционные власти Южной Кореи стали более тщательно проверять в аэропортах и портах документы прибывающих из России и избирательно проводить опрос.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]