В день траура во Владивостоке отслужили панихиду по погибшим и приспустили государственные флаги

26 декабря в России объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Черном море. Во Владивостоке в этот день приспустили флаги Российской Федерации на зданиях государственных учреждений. Также отменены развлекательные передачи в теле- и радиоэфирах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, протоиерей Александр Талько отслужил панихиду по погибшим в храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского (Океанский проспект, 44в). На богослужении собрались прихожане Владивостокской епархии, около 30 человек.

Отслужив молебен, отец Александр напомнил, что случившееся касается каждого из нас: «Мы все пользуемся транспортом, в том числе и самолетами. Подобное может произойти с каждым из нас. Авиакатастрофа для всех нас – повод задуматься, не откладывать на завтра то, что можно было сделать вчера», – завершил богослужение протоиерей.

Сегодня панихиды совершатся во всех городах страны по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из Адлера в 5.20 по московскому времени. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, авиалайнер пропал с радаров спустя две минуты после взлета. Позднее фрагменты Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от берега на глубине 50–70 метров.

По данным Минобороны на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля Александрова, девять представителей СМИ (съемочные группы «Первого канала», «Звезды» и НТВ), двое госслужащих и известный гражданский активист Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]