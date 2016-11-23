Уходящий год в Приморье завершится умеренно холодной погодой

Сегодня, 26 декабря, циклонический вихрь уйдёт на северную акваторию Японского моря и далее на юг Охотского моря. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в Приморском крае местами сохранится небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине дня на отдельных участках побережья усилится до 13–18 м/с. Максимальная температура воздуха в первой половине дня +2…−6 °C, затем начнёт понижаться. Во Владивостоке облачно с прояснением во второй половине дня, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха от 0 °C утром, к концу дня понизится до −6…−8 °C.

Завтра, 27 декабря, давление над Приморьем будет расти. Холодный воздух распространится на территорию края. Похолодает, на побережье усилится ветер. Температура воздуха ночью понизится до −17…−24 °C, в горных районах до −33 °C на побережье до −12…−17 °C. В отдельных районах сохранится небольшой снег. День ожидается холодным, в отдельных районах с сильным ветром. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Похолодает. Температура воздуха ночью −15…−17 °C, днём воздух прогреется незначительно, на 2–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]