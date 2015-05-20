Сергей Сопчук провел личный прием граждан в Уссурийске. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Одна из форм работы депутатов — это личные встречи с избирателями. Не возможно на расстоянии знать те реальные проблемы, с которыми сталкиваются люди. А это можно сделать только через личные приёмы, через личные встречи.
Региональная неделя депутата Государственной Думы Сергея Сопчука началась с приёма граждан в Уссурийске.
Сергей Сопчук, депутат Государственной Думы РФ: «Очень разнообразные вопросы. Бывают и личные просьбы, бывают просьбы с оказанием какой-то поддержки в получении той или иной медицинской помощи, связанные с высоко технологическими операциями. Вопросы пенсий часто возникают. Вопросы ЖКХ. Поэтому спектр вопросов очень разнообразный, но у каждой территории, у каждого муниципального образования бывает так, что есть своя специфика».
Большинство в этот день на приём к Сергею Сопчуку пришли с жилищными проблемами.
Но бывают случаи, когда на приём к народному избраннику приходят и с благодарностями, и с предложениями.
Сергей Сопчук, депутат Государственной Думы РФ: «Уссурийск отличает активность людей. Были обращения людей, когда выходили с предложениями по благоустройству своих дворовых территорий. Я обращался к главе администрации Евгению Евгеньевичу. Он откликался, давал соответствующие поручения. Это реализовывался проект. Люди уже приходили в следующий раз со словами благодарности».
По окончании приёма Сергей Сопчук отправился поздравить коллектив одного из старейших учебных заведений Приморья - Уссурийскому агропромышленному колледжу исполнилось 105 лет. Это учебное заведение когда-то закончил его отец, Андрей Федорович.
Региональная неделя Сергея Сопчука продлится до 28 декабря. За это время будут встречи с общественниками Владивостока, представителями автотранспортных компаний, с соратниками по партии и, конечно же, с избирателями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.08.2016 Депутат госдумы России Сергей Миронов в ходе поездки во Владивосток провел личный прием граждан
-
24.05.2016 Важные вопросы в системе краевого образования находятся на контроле у депутатов Приморья
-
09.05.2016 Поздравление с Днем Победы от Сергея Сопчука
-
02.05.2016 Депутат Государственной Думы Виктор Пинский встретился с жителями Лесозаводского городского округа
-
04.04.2016 В Приморье прошли первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
-
20.05.2015 Сергей Сопчук: «МедиаСаммит поможет журналистам и власти решить накопившиеся вопросы»
Добавить комментарий