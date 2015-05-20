Одна из форм работы депутатов — это личные встречи с избирателями. Не возможно на расстоянии знать те реальные проблемы, с которыми сталкиваются люди. А это можно сделать только через личные приёмы, через личные встречи.

Региональная неделя депутата Государственной Думы Сергея Сопчука началась с приёма граждан в Уссурийске.

Сергей Сопчук, депутат Государственной Думы РФ: «Очень разнообразные вопросы. Бывают и личные просьбы, бывают просьбы с оказанием какой-то поддержки в получении той или иной медицинской помощи, связанные с высоко технологическими операциями. Вопросы пенсий часто возникают. Вопросы ЖКХ. Поэтому спектр вопросов очень разнообразный, но у каждой территории, у каждого муниципального образования бывает так, что есть своя специфика».

Большинство в этот день на приём к Сергею Сопчуку пришли с жилищными проблемами.

Но бывают случаи, когда на приём к народному избраннику приходят и с благодарностями, и с предложениями.

Сергей Сопчук, депутат Государственной Думы РФ: «Уссурийск отличает активность людей. Были обращения людей, когда выходили с предложениями по благоустройству своих дворовых территорий. Я обращался к главе администрации Евгению Евгеньевичу. Он откликался, давал соответствующие поручения. Это реализовывался проект. Люди уже приходили в следующий раз со словами благодарности».

По окончании приёма Сергей Сопчук отправился поздравить коллектив одного из старейших учебных заведений Приморья - Уссурийскому агропромышленному колледжу исполнилось 105 лет. Это учебное заведение когда-то закончил его отец, Андрей Федорович.

Региональная неделя Сергея Сопчука продлится до 28 декабря. За это время будут встречи с общественниками Владивостока, представителями автотранспортных компаний, с соратниками по партии и, конечно же, с избирателями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]