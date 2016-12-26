В пригороде Владивостока на льду завалилась "Делика"

Очередное ЧП с рыбаком на льду Амурского залива. В районе Седанки застряла "Делика", автомобиль немного накренился, и ему на помощь приехал кран, который в итоге не помог, а только усугубил ситуацию, завалился сам и завалил на бок "Делику". Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

A video posted by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Dec 25, 2016 at 8:06pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]