В пригороде Владивостока на льду завалилась "Делика"
Очередное ЧП с рыбаком на льду Амурского залива. В районе Седанки застряла "Делика", автомобиль немного накренился, и ему на помощь приехал кран, который в итоге не помог, а только усугубил ситуацию, завалился сам и завалил на бок "Делику". Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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