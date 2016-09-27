В понедельник днем дороги Владивостока сковали серьезные пробки
26 декабря во Владивостоке наблюдаются необычно серьёзные пробки для середины дня.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкйо на VL.ru, движение затруднено на следующих участках:
— 14 км → Вторая Речка → Некрасовская → Гоголя;
— Кирова, Русская, Енисейская, Магнитогорская → пр-т Столетия Владивостока;
— БАМ → пр-т Столетия Владивостока;
— Молодёжная → Снеговая → Таксопарк → ДСК;
— Военное шоссе → Снеговая (и обратно);
— Гоголя → Некрасовская → Вторая Речка;
— Центр → Горпарк → Дальпресс → Первая Речка → Некрасовская (и обратно);
— Эгершельд → Центр (и обратно);
— 3-я Рабочая → Некрасовская → Первая Речка → Дальпресс;
— 3-я Рабочая → Баляева;
— Авроровская→ Дальпресс;
— Фадеева, Борисенко, Спортивная → Луговая;
— Китай-город → Выселковая → Рудневский мост.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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