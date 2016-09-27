В понедельник днем дороги Владивостока сковали серьезные пробки

26 декабря во Владивостоке наблюдаются необычно серьёзные пробки для середины дня.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкйо на VL.ru, движение затруднено на следующих участках:

— 14 км → Вторая Речка → Некрасовская → Гоголя;

— Кирова, Русская, Енисейская, Магнитогорская → пр-т Столетия Владивостока;

— БАМ → пр-т Столетия Владивостока;

— Молодёжная → Снеговая → Таксопарк → ДСК;

— Военное шоссе → Снеговая (и обратно);

— Гоголя → Некрасовская → Вторая Речка;

— Центр → Горпарк → Дальпресс → Первая Речка → Некрасовская (и обратно);

— Эгершельд → Центр (и обратно);

— 3-я Рабочая → Некрасовская → Первая Речка → Дальпресс;

— 3-я Рабочая → Баляева;

— Авроровская→ Дальпресс;

— Фадеева, Борисенко, Спортивная → Луговая;

— Китай-город → Выселковая → Рудневский мост.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]