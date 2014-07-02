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Еще один водитель автобуса во Владивостоке заплатит штраф за разговоры по телефону без специальной гарнитуры

Еще один водитель автобуса во Владивостоке заплатит штраф за разговоры по телефону без специальной гарнитуры

Водитель одного из автобусов маршрута № 68 «Семеновская – ТЦ "Приморье"» во время движения разговаривал по телефону без использования технического устройства, позволяющего вести переговоры без рук. 

Таким образом был нарушен пункт 2.7 Правил дорожного движения, а также пункт 2.3.23 заключенного в этом году договора администрации Владивостока с автотранспортной компанией. Согласно этим документам, водителям автобусов запрещено во время движения разговаривать по телефону без использования технического устройства, позволяющего вести переговоры без рук. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, руководителю компании, которой принадлежит транспортное средство, направлено уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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