Еще один водитель автобуса во Владивостоке заплатит штраф за разговоры по телефону без специальной гарнитуры
Водитель одного из автобусов маршрута № 68 «Семеновская – ТЦ "Приморье"» во время движения разговаривал по телефону без использования технического устройства, позволяющего вести переговоры без рук.
Таким образом был нарушен пункт 2.7 Правил дорожного движения, а также пункт 2.3.23 заключенного в этом году договора администрации Владивостока с автотранспортной компанией. Согласно этим документам, водителям автобусов запрещено во время движения разговаривать по телефону без использования технического устройства, позволяющего вести переговоры без рук. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, руководителю компании, которой принадлежит транспортное средство, направлено уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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