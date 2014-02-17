В столице Приморья состоялись чемпионат и первенство ДФО России по восточному боевому единоборству кудо, посвященные памяти Героя РФ Германа Алексеевича Угрюмова. Соревнования собрали более 160 спортсменов из Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономии, Сахалинской и Амурской областей.

Приморский край выставил самую представительную команду – в ее состав наряду с теми, кто участвовал в дальневосточном турнире впервые, вошли титулованные и опытные спортсмены – победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

Александр Ясин, руководитель федерации кудо ДВФО: «С каждым годом интерес к кудо только повышается, это видно и по составу участников, и то, что мы ежегодно побеждаем в чемпионате России, первенстве России, наши спортсмены становятся первыми».

За лидерами подтягиваются и другие дальневосточные регионы. Хорошим стимулом для молодой федерации кудо Еврейской автономии стала бронза Антона Гусева, завоеванная в категории мужчин 240 единиц.

Валерий Маслаковский, вице-президент федерации кудо ЕАО: «Мы приехали в первый раз в составе пяти человек. Уровень здесь очень серьезный, бойцы сильные, мировые, мы привезли лучших. Результат пока не такой, какой мы хотели видеть, но мы будем стараться, работать, посещать соревнования в Приморском крае как можно чаще».

Зрелищные поединки проходили одновременно на двух татами. На одном состязались юные спортсмены, на другом сражались юниоры и взрослые кудоисты. Одним из самых напряженных стал финальный бой среди мужчин в категории 260 единиц, в котором встретились спортсмены из Владивостока - Артём Васильев и Латиф Галиуллин. Судьям пришлось дать два дополнительных времени, в итоге чемпионом стал Васильев.

Артём Васильев, чемпион Дальнего Востока по кудо (Владивосток): «Мы уже друг друга знаем, в команде состоим Приморского края, неоднократно встречаемся, в одном весе постоянно деремся. Поэтому и тяжело, что мы знаем друг друга, кто как работает и тут уже расчет на ошибку, кто кого обманет и обыграет».

В последнее время кудо пользуется популярностью не только у мужчин. В соревнованиях участвовало немало девушек. В финале абсолютной категории среди женщин на татами встретились победительница первенства мира и России по кудо Александра Савичева и опытная спортсменка с хорошей базой в кикбоксинге Анна Мастерова. Яркий бой завершился уверенной победой Александры.

Александра Савичева, чемпионка Дальнего Востока по кудо (Владивосток): «Этот турнир очень серьезный для меня в том плане, что я выполнила звание «Мастера спорта России», я давно к этому стремилась. Это моя первая такая победа после мира, потому что серьезное звание, я хочу еще большего и уже на пути иду к «мастеру спорта международного класса»».

На чемпионате Дальнего Востока выиграть не только сложно, но и очень престижно. Победителям и призерам достались заслуженные награды. Они войдут в состав сборной Дальнего Востока и будут представлять округ на всероссийских турнирах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]