Мосгорсуд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева под стражей до февраля 2017 года
Сегодня, 26 декабря, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию адвокатов Игоря Пушкарева о мере пресечения. Суд оставил главу Владивостока под стражей в "Матросской тишине" до февраля 2017 года,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru.
Защита просила отпустить Игоря Пушкарева под залог или изменить меру пресечения на домашний арест. Но суд встал на сторону прокурора и следствия и оставил меру пресечения без изменений.
После оглашения решения, адвокат Александр Высоцкий рассказал корреспонденту VL.ru, что следствие препятствует общению Пушкарева с семьей. «За семь месяцев содержания в СИЗО ему дали только три свидания со старшим сыном. С женой не дают. Следователь почему-то говорит, что это "нецелесообразно". А звонки вообще не дают", - сообщил адвокат.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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