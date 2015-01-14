Среднестатистическому приморцу на новую машину надо копить 68 месяцев

Приморский край занял первое место в общероссийском рейтинге регионов по сроку накопления денег для покупки нового автомобиля,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Было проведено исследование средневзвешенных цен на автомобили и среднемесячных зарплат, которое охватывало все субъекты РФ. По его итогам был составлен рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля. Учитывая тот факт, что за 10 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. рублей, то для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.

В Приморье срок накопления денег на автомобиль наибольший в стране – 68 месяцев. Если среднемесячная зарплата (35,2 тыс. руб.) здесь практически соответствует общероссийскому показателю, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в Приморье является самой высокой в России (почти 2,4 млн руб.).

Согласно результатам проведенного исследования, быстрее всего в нашей стране накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев, т.е. менее полутора лет. Причина – самый высокий в России показатель среднемесячной заработной платы (84,2 тыс. руб.), что, безусловно, связано с наличием в регионе предприятий нефтегазового сектора. При этом средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ЯНАО (1,42 млн руб.) лишь немного превышает общероссийский уровень.

На один месяц больше, чтобы накопить денег, потребуется жителям Чукотки. При средневзвешенной цене автомобиля чуть более 1,5 млн рублей и средней зарплате в 83,8 тыс. рублей процесс накопления у них может уложиться в 18 месяцев. Также менее двух лет понадобится для этого людям, проживающим в Ненецком (20 месяцев) и Ханты-Мансийском (21 месяц) автономных округах.

Всего же в 24 российских регионах срок накопления оказывается меньше, чем в среднем по стране. Отметим, что среди них присутствуют и столичные субъекты РФ – Москва (28 месяцев) и Санкт-Петербург (34 месяца). А в Челябинской и Калужской областях этот показатель в точности соответствует общероссийскому уровню (38 месяцев или 3,2 года).

Жителям остальных 57 регионов необходимо будет потратить больше времени для накопления денег на автомобиль, чем среднестатистическому россиянину. И если, например, в Вологодской и Новгородской областях, а также в Хакасии и Калмыкии, этот показатель отличается незначительно (3,3 года), то вот в Ивановской области, Алтайском и Приморском краях процесс накопления денежных средств может занять не менее пяти лет. По словам директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, в Приморском крае очень низкая доля рынка новых автомобилей (4%), в структуре которого преобладают дорогие модели. «На первичном рынке пятерку лидеров тут образуют Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus NX и Lexus LX. В итоге это сказывается на средневзвешенной цене автомобиля и, как следствие, на сроке накопления», - отмечает эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]