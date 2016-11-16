В четверг в Приморье ожидается снег

Погода последней недели уходящего года в Приморье ожидается неустойчивой, но больших сюрпризов не преподнесёт. В середине недели антициклон обеспечит солнечную, без осадков погоду. Ветер будет ослабевать. Ночью воздух выхолодится до −20…−27 °С, в горных районах края до −29…−35 °С, на побережье до −12…−17 °С. Днём температура воздуха повысится до −3…−8 °С, на севере до −13...−18 °С.

Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в четверг, 29 декабря, на Приморский край сместится атмосферный фронт и вызовет в центральных районах небольшой снег. Потеплеет, ночные температуры воздуха повысятся на 2–10 градусов. Днём при облачной со снегом погоде воздух прогреется незначительно. Фронтальные разделы быстро покинут край, и вновь погодой будет управлять гребень антициклона.

В конце рабочей недели снег уже маловероятен. При малооблачной погоде воздух будет интенсивно выхолаживаться, ночь на пятницу ожидается морозной: −17…−23 °С, в горных районах до −33 °С, на побережье −9…−16 °С. Днём 30 декабря при небольшой облачности и слабом ветре воздух прогреется до −6...−12 °С, на юге до 0...−5 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]