После снегопада во Владивостоке порядок на дорогах и тротуарах так и не навели

Четыре дня прошло с последнего снегопада, обрушившегося на Владивосток, однако тротуары до сих пор не убраны – пешеходные дорожки в наледи и снегу. Нерасчищеными остаются участки даже в центре города, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

К вечеру 26 декабря нечищеными остались тротуары на остановках «Лазо» и «ДВГТУ», снежные валы все еще не убраны с проезжей части на улицах Светланской и Пушкинской. У театра Горького с снежным кучам добавились кучи мусора.

Горы снега остаются у музея им. Арсеньева, вдоль проезжей части на Пограничной, на Арбате, на Алеутской, у «Серой лошади». У железнодорожного вокзала тротуар и остановка также в снегу.

В городской администрации сообщили, что в последний раз уборку здесь проводили 23-24 декабря.

На Второй Речке снег на тротуарах убран частично, местами дорожки завалены снегом с проезжей части. Пешеходы вынуждены перелезать через кучи снега. На остановках огромные снежные валы. Вдоль дорог также лежит снег.

В мэрии говорят, что городские службы руководствуются постановлением краевой администрации, согласно которому тротуары делятся на несколько категорий: во время расчистки улиц сначала убирают снег и наледь с участков с наиболее интенсивным потоком пешеходов – во Владивостоке это Светланская, Алеутская и Океанский проспект.

Между тем точные сроки уборки в постановлении не указаны. В пресс-службе города сообщили, что муниципальные службы во время снегопадов выходят расчищать улицы с самого начала непогоды, но для уборки городских территорий этой зимой рабочих не хватает.

«Последний снегопад был очень сильный, поэтому у нас (МБУ ''Содержание городских территорий'') не хватает людей. В этот раз к 150 работникам, занятым в уборке городских улиц после снегопада, добавили еще 50 дворников», – добавили в мэрии.

Что касается зимней уборки придомовых территорий и тротуаров в жилой зоне, она регламентируется постановлением Госстроя, и ТСЖ и УК должны приступать к уборке с начала снегопада до полной расчистки участка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]